Производители триллера «Оффлайн-2» получили кинорибейт в 20 млн рублей

Кинокомиссия Калининградской области распределила между производителями кинофильмов 33,2 млн рублей в рамках конкурса по предоставлению рибейта. Максимальную субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с осуществлением производства фильмов в 2024 году стал сериал «Оффлайн-2» (18+), сообщает Фестивальная дирекция.

Победителями конкурса стали четыре компании, получившие выплаты в размере 33,237 млн рублей. Обладателями рибейта стали проекты «По законам военного времени-7» (16+, 8,207 млн руб.), «Оффлайн-2» (18+, 20,093 млн руб.), «Нахимовцы-2: Янтарный берег» (12+, 4,694 млн руб.), «Расширяя горизонты» (18+, 241,500 тыс. руб.).

«С нашей кинокомисии можно смело рисовать методическое пособие, «как вывести регион в ТОП» с помощью кино. Только за этот год мы согласовали съёмки на 85 локациях в Калининградской области, провели семь премьерных показов фильмов, включая фильмы-победители конкурса на рибейт в прошлом году, организовали 12 кастингов и регулярно консультировали другие региональные кинокомиссии и продакшены, — заявила председатель кинокомиссии Калининградской области и руководитель АНО «Фестивальная дирекция» Ольга Акопова.

В Калининградской области система рибейтов (компенсации части затрат на киносъемки) действует с 2017 года. Благодаря ей кинопроизводители могут вернуть от 20% до 40% своих расходов в регионе. Министр по культуре и туризму Андрей Ермак объяснял необходимость введения рибейтов тем, что появление Калининграда в кино способствует привлечению туристов. В качестве примера он приводил фильм «Залечь на дно в Брюгге» (18+), который снимался в Брюгге и в разы увеличил количество желающих побывать в городе.

В первый год функционирования программы местные власти выделили на рибейты 20 млн рублей, к 2024 году эта цифра выросла до 50 млн рублей. Компенсации за съемки в регионе получали такие фильмы и сериалы, как «Верность» (18+), «Хочу замуж» (18+), «Желтый глаз тигра» (18+), «Морские дьяволы» (16+), «По законам военного времени» (12+), «Нюрнберг» (12+), «ГДР» (18+) и др. Самая крупная выплата — 32,3 млн рублей — досталась детективному сериалу «Коса» (18+), главные роли в котором исполнили Линда Лапиньш и Александр Горбатов.

В феврале 2024 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти рассматривают возможность выплаты рибейтов разработчикам видеоигр.