В Калининградской области почти вдвое урезали бюджет на кинорибейты

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Кинокомиссии Калининградской области выделен почти вдвое урезанный бюджет на кинорибейты. О том, что он был сокращён с 50 млн рублей в 2024 году до 28 млн рублей в 2025-м, «Новому Калининграду» сообщили в региональной «Фестивальной дирекции».

«Средства, выделяемые бюджетом на субсидию, определяются исходя из финансового годового плана региона, — пояснили в дирекции. — В 2025 году выделено 28 миллионов рублей. Данная сумма может варьироваться в зависимости от поступающих проектов. Решение об изменении субсидии принимает правительство Калининградской области».

Отметим, что в 2024 году, по данным «Фестивальной дирекции», между кинопроизводителями в рамках конкурса по предоставлению рибейта было распределено 33,2 млн рублей. Максимальную субсидию из областного бюджета на возмещение затрат в связи с осуществлением производства фильмов в 2024 году получил сериал «Оффлайн-2» (18+) — 20,093 млн рублей. Также получателями выплат тогда стали проекты «По законам военного времени-7» (16+) с 8,207 млн рублей, «Нахимовцы-2: Янтарный берег» (12+) с 4,694 млн рублей и «Расширяя горизонты» (18+) с 241,500 тыс. рублей.

В Калининградской области система рибейтов (компенсации части затрат на киносъемки) действует с 2017 года. Благодаря ей кинопроизводители могут вернуть от 20% до 40% своих расходов в регионе. Министр по культуре и туризму Андрей Ермак объяснял необходимость введения рибейтов тем, что появление Калининграда в кино способствует привлечению туристов. В качестве примера он приводил фильм «Залечь на дно в Брюгге» (18+), который снимался в Брюгге и в разы увеличил количество желающих побывать в городе. В феврале 2024 года Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором Калининградской области, заявил, что власти рассматривают возможность выплаты рибейтов разработчикам видеоигр.

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