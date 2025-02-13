В Калининградской области почти вдвое урезали бюджет на кинорибейты

Кинокомиссии Калининградской области выделен почти вдвое урезанный бюджет на кинорибейты. О том, что он был сокращён с 50 млн рублей в 2024 году до 28 млн рублей в 2025-м, «Новому Калининграду» сообщили в региональной «Фестивальной дирекции».

«Средства, выделяемые бюджетом на субсидию, определяются исходя из финансового годового плана региона, — пояснили в дирекции. — В 2025 году выделено 28 миллионов рублей. Данная сумма может варьироваться в зависимости от поступающих проектов. Решение об изменении субсидии принимает правительство Калининградской области».

Отметим, что в 2024 году, по данным «Фестивальной дирекции», между кинопроизводителями в рамках конкурса по предоставлению рибейта было распределено 33,2 млн рублей. Максимальную субсидию из областного бюджета на возмещение затрат в связи с осуществлением производства фильмов в 2024 году получил сериал «Оффлайн-2» (18+) — 20,093 млн рублей. Также получателями выплат тогда стали проекты «По законам военного времени-7» (16+) с 8,207 млн рублей, «Нахимовцы-2: Янтарный берег» (12+) с 4,694 млн рублей и «Расширяя горизонты» (18+) с 241,500 тыс. рублей.