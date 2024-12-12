Губернатор поручил Дятловой встретиться с владельцами машин-«утопленников»

Губернатор Алексей Беспрозванных поручил главе администрации Калининграда Елене Дятловой встретиться с автовладельцами, пострадавшими из-за подтоплений на Острове в июне 2024 года. Такое поручение Беспрозванных дал в ходе своей прямой линии 12 декабря.
О том, что на Острове затопило автомобили из-за неработающей канализации, губернатору напомнила Ольга Солнцева. «Так ничего и не решилось. Суды переносят уже три раза, компенсации так и нет. Администрация не реагирует, пенсионеры ходят пешком, а ваше „мы все решим“ так и остались пустыми обещаниями, пустыми заявлениями. Так и будем социальные сети вести и показывать красивые пустые фантики?» — зачитал Беспрозванных обращение жительницы.
Он напомнил, что Елена Дятлова ранее докладывала на оперативном совещании, что с каждым из пострадавшим будет проведена индивидуальная работа. «Я думаю, что если бы с каждым была проведена индивидуальная работа, таких обращений бы не было. Поэтому просто хочу жителям сказать, что я обязательно смотрю все социальные сети, ваши обращения. Возможно, не на все успеваю отвечать, потому что их действительно большое количество. Но то, что мы доведем работу с этими обращениями до результата, это точно, — пообещал Беспрозванных. — А в данном случае я хотел бы обратиться к Елене Ивановне. Ну, Елена Ивановна, я вот прошу вас, коли уж вы докладывали о том, что всё решено, то доведите работу до конца. Насколько я помню, там порядка 15−16 автомобилей всего пострадало. Это небольшое количество людей, с которыми можно лично самой встретиться и обсудить, в чём проблема».
Беспрозванных дал Дятловой неделю на то, чтобы встретиться с жителями, которые пострадали, и предоставить итоговый доклад «по каждому человеку».
Напомним, сильный ливень в Калининграде в воскресенье, 2 июня, стал причиной массового затопления улиц. Администрация Калининграда сообщала, что причины подтоплений после ливня в областном центре связаны с тем, что магистральные коллекторы дождевой канализации не справляются со сбросом ливневых вод, и требуется время, чтобы ушла вода.Как рассказал «Новому Калининграду» житель ул. Генерала Павлова, во время ливня припаркованные машины жильцов затопило по крыши. «Люди просто не успевали отогнать машины. Пока бежали домой за ключами, машины уже заливало водой, завести было невозможно», — рассказал калининградец.