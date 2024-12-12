Губернатор поручил Дятловой встретиться с владельцами машин-«утопленников»

Губернатор Алексей Беспрозванных поручил главе администрации Калининграда Елене Дятловой встретиться с автовладельцами, пострадавшими из-за подтоплений на Острове в июне 2024 года. Такое поручение Беспрозванных дал в ходе своей прямой линии 12 декабря.



О том, что на Острове затопило автомобили из-за неработающей канализации, губернатору напомнила Ольга Солнцева. «Так ничего и не решилось. Суды переносят уже три раза, компенсации так и нет. Администрация не реагирует, пенсионеры ходят пешком, а ваше „мы все решим“ так и остались пустыми обещаниями, пустыми заявлениями. Так и будем социальные сети вести и показывать красивые пустые фантики?» — зачитал Беспрозванных обращение жительницы.

Он напомнил, что Елена Дятлова ранее докладывала на оперативном совещании, что с каждым из пострадавшим будет проведена индивидуальная работа. «Я думаю, что если бы с каждым была проведена индивидуальная работа, таких обращений бы не было. Поэтому просто хочу жителям сказать, что я обязательно смотрю все социальные сети, ваши обращения. Возможно, не на все успеваю отвечать, потому что их действительно большое количество. Но то, что мы доведем работу с этими обращениями до результата, это точно, — пообещал Беспрозванных. — А в данном случае я хотел бы обратиться к Елене Ивановне. Ну, Елена Ивановна, я вот прошу вас, коли уж вы докладывали о том, что всё решено, то доведите работу до конца. Насколько я помню, там порядка 15−16 автомобилей всего пострадало. Это небольшое количество людей, с которыми можно лично самой встретиться и обсудить, в чём проблема».

Беспрозванных дал Дятловой неделю на то, чтобы встретиться с жителями, которые пострадали, и предоставить итоговый доклад «по каждому человеку».

Напомним, сильный ливень в Калининграде в воскресенье, 2 июня, стал причиной массового затопления улиц. Администрация Калининграда сообщала, что причины подтоплений после ливня в областном центре связаны с тем, что магистральные коллекторы дождевой канализации не справляются со сбросом ливневых вод, и требуется время, чтобы ушла вода.