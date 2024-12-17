Власти Калининграда назвали строительство школы на Левитана разочарованием года

Недостроенная школа на улице Левитана в Калининграде стала для городских властей разочарованием года. Об этом во вторник, 17 декабря, отвечая на вопрос «Нового Калининграда», заявила глава администрации города Елена Дятлова.

«Наверное, для меня самым большим разочарованием, недовольством и неправильностью в городе стала школа на Левитана. Мы ушли в расторжение концессионного соглашения и находимся сейчас в суде. Это объект, который давно ждут жители, и пока мы понимаем, что в следующем году мы не сможем приступить к данному объекту, пока не завершим суды и пока не получим то, что построено», — пояснила чиновница.

Дятлова с сожалением отметила, что «жителям такого огромного растущего микрорайона придётся ходить с детьми в 26-ю школу», и по этому поводу она «чувствует неудовлетворенность».

Администрация Калининграда направила документы на расторжение договора с подрядчиком школы по ул. Левитана в начале июля этого года. Строительство школы было приостановлено месяцем ранее. Власти сообщали в социальных сетях о проведении «регламентных процедур, необходимых для раскрытия финансирования по объекту». «После получения средств банка строительство школы будет продолжено», — заверяли представители горадминистрации 21 июля.

Учебное заведение на 1,1 тыс. мест строилось по концессионному соглашению между администрацией Калининграда и ООО «Тринадцатая концессионная компания «Просвещение». О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в мае 2022 года. В январе 2023 стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов.

По концессионному соглашению школу должны были построить до конца 2023 года. В феврале председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова».