В Калининградской области хотят выплачивать многодетным 400 тыс. вместо земли

Правительство Калининградской области намерено возобновить выплату компенсаций многодетным за земельные участки. Меру поддержку планируется ввести с 1 июля 2025 года, выплата составит 400 тысяч рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области», который внесен на рассмотрение Заксобрания региона.

В пояснительной записке говорится, что в Калининградской области существует проблема с выделением земельных участков многодетным из-за отсутствия земель, оборудованных инженерной инфраструктурой, а также свободных участков. Возобновить меру поддержки в виде денежной компенсации взамен участка предлагается с 1 июля 2025 года. Размер компенсации предполагается установить в 400 тыс. руб., по прогнозам властей, этой мерой в течение года могут воспользоваться 600 семей, на эти цели потребуется 240 млн рублей.

Как напомнили власти, с 25 января 2019 года по 1 июля 2023 года в Калининградской области существовала такая мера поддержки, как денежная компенсация взамен выделения участка, её в общей сложности получили 2545 семей. По итогам 2023 года компенсацией воспользовалась 651 семья.

Бесплатные земельные участки многодетным семьям начали выделять в 2011 году, получить их могли все многодетные вне зависимости от статуса нуждаемости. В конце 2018 года депутаты утвердили поправки в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», согласно которым с января 2019 года претендовать на земельный участок могут только те семьи, которые являются нуждающимися в улучшении жилищных условий. В апреле 2024 года министр социальной политики Анжелика Майстер сообщила , что правительство не планирует отменять критерий нуждаемости для многодетных при постановке их в очередь на землю.

В конце 2024 года власти Калининграда сообщили о планах возобновить выплаты многодетным семьям, отказавшимся от земельных участков. Соответствующие изменения были внесены в бюджет городского округа на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов.

