Облвласти выдали разрешение на новый этап реконструкции Аллеи Смелых

Областные власти разрешили калининградскому МКУ «Городское и дорожное строительство и ремонт» перейти к реконструкции четвёртого этапа Аллеи Смелых. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Разрешение было выдано 3 декабря, действовать оно будет до 3 мая 2026 года. Речь идёт о реконструкции участка от перекрёстка с ул. Карамзина до Большой Окружной, протяжённостью 1136,9 м.

О необходимости отремонтировать Аллею Смелых чиновники говорили еще 10 лет назад, но проект долгое время находился в замороженном состоянии. В августе 2023 года были проведены торги на реконструкцию четвёртого этапа работ. Для их проведения разрешили вырубить 435 деревьев.