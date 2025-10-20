Власти: проекты двух этапов реконструкции Аллеи Смелых проходят экспертизу

Проекты второго и третьего этапов реконструкции Аллеи Смелых в Калининграде разработаны и проходят госэкспертизу. Об этом сообщили представители горадминистрации в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

О том, когда планируют начать реконструкцию второго этапа Аллеи Смелых, спросил один из посетителей страницы. «По информации комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, проектирование 3-го и 2-го этапов реконструкции Аллеи Смелых — от Карамзина до Муромской и от Муромской до путепровода — завершено. <...> Проектную документацию направили на госэкспертизу, от получения положительного заключения и выделения средств будут зависеть сроки продолжения и завершения работ — по результатам конкурсов и заключения контракта с победителем», — ответили в горадминистрации.

Предполагается, что реконструкция включит в себя расширение проезжей части до четырёх полос, устройство тротуаров, велодорожки, освещения, заездных карманов.

О необходимости отремонтировать Аллею Смелых чиновники говорили более десяти лет назад, но проект долгое время находился в замороженном состоянии. Реконструкцию начали в августе 2023 года с четвёртого этапа — от перекрёстка с ул. Карамзина до Большой Окружной. Для этого разрешили вырубить 435 деревьев. Сдать объект обещали в декабре 2024-го.

