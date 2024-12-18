Апелляционный суд отменил приговор калининградским медикам Белой и Сушкевич

Отменен приговор калининградским медикам Элине Сушкевич и Елене Белой, осужденных по делу об убийстве младенца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Апелляционного суда.

«Апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение», — сказали в суде. Осужденные пока останутся под стражей.

Напомним, в октябре 2022 Мособлсуд приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 годам колонии. Обвинение считало, что врачи намеренно убили недоношенного младенца, так как не хотели портить статистику. Защита утверждала, что злого умысла у медиков не было.

В декабре 2023 года Верховный суд оставил в силе приговор Московского областного суда, согласно которому калининградские медики Елена Белая и Элина Сушкевич должны провести в колонии 9,5 и 9 лет соответственно. Это был второй судебный процесс по делу об убийстве новорожденного, в декабре 2020 года коллегия присяжных в Калининграде Белую и Сушкевич оправдала. Обвинение этот вердикт не устроил, и дело отправили на пересмотр в Москву.

30 апреля 2024 года стало известно, что в рамках рассмотрения жалоб адвокатов калининградского медика Элины Сушкевич в президиум Верховного суда истребовано дело врачей. В начале октября Президиум Верховного суда РФ отправил дело на повторное рассмотрение в апелляцию.