СМИ: приговор Белой и Сушкевич отменили из-за «внепроцессуального общения»

Основанием для отмены приговора калининградским медикам Елене Белой и Элине Сушкевич стало «внепроцессуальное общение» судьи Андрея Вьюнова с присяжными. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Вячеслава Жуковского и Ксению Ворончук, адвокатов Сушкевич.



«В ходе первого апелляционного рассмотрения по ходатайству прокурора в суде опросили четверых присяжных, а в ходе повторного — уже семь человек», — рассказал Вячеслав Жуковский. Таким образом, по словам адвоката, в апелляции судьи опросили в общей сложности 11 членов жюри: восемь из основной коллегии, которые и выносили вердикт, а также двух выбывших и одного запасного присяжного. «Часть присяжных рассказали, что судья заходил к ним в комнату отдыха и высказывал свое отношение по вопросу доказанности вины подсудимых, а часть сказала, что его общение с присяжными было безобидным — судья заходил, чтобы извиниться за задержку процесса, просил их быть объективными и внимательными и вести записи», — рассказал адвокат. Он был убежден, что «при таких обстоятельствах присяжные не могли вынести объективный вердикт».

Отмечается, что иного мнения придерживались прокуратура и представлявшая интересы потерпевшей адвокат Лариса Гусева, которые просили оставить приговор в силе. Гусева напомнила, что обвинительный вердикт был вынесен пятью голосами присяжных против трех. При этом все восемь присяжных из основной коллегии в ходе опроса в апелляции заявили, что вынесли вердикт «самостоятельно, на основании своих внутренних убеждений и влияния на них в совещательной комнате никто не оказывал». Она отметила, что довод защиты об общении судьи с присяжными вне зала суда «является доктринным спором юристов». «В законе прямых запретов на такое общение нет», — подчеркнула она.

Однако, взвесив доводы сторон, тройка судей приговор отменила, направив дело на новое рассмотрение в Московский областной суд в ином составе суда. Срок ареста подсудимых, которых защита предлагала перевести под домашний арест, был продлен на три месяца.

По прогнозам участников процесса, новое разбирательство начнется в конце января — начале февраля 2025 года. Адвокаты намерены добиваться оправдания медиков. «Я уверен, что никакого убийства не было, а была естественная смерть младенца», — заявил Жуковский. Гусева же высказала возмущение принятым решением. «Такое ощущение, что никому нет дела до бедного ребенка, которого просто-напросто убили», — сказала она, отметив, что сторона потерпевшей будет настаивать на реальном сроке для фигуранток.

В октябре 2022 Мособлсуд приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 годам колонии. Обвинение считало, что врачи намеренно убили недоношенного младенца, так как не хотели портить статистику. Защита утверждала, что злого умысла у медиков не было.

В декабре 2023 года Верховный суд оставил в силе приговор Московского областного суда, согласно которому калининградские медики Елена Белая и Элина Сушкевич должны провести в колонии 9,5 и 9 лет соответственно. Это был второй судебный процесс по делу об убийстве новорожденного, в декабре 2020 года коллегия присяжных в Калининграде Белую и Сушкевич оправдала. Обвинение этот вердикт не устроил, и дело отправили на пересмотр в Москву.