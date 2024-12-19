Беспрозванных поручил разобраться в ситуации с ВМК в Медведевке

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил представить предложение о передаче военно-мемориального комплекса в Медведевке из муниципальной собственности в регион. Об этом сообщает протокол заседания Совета по делам ветеранов при губернаторе Калининградской области, состоявшегося ещё 6 ноября (документ имеется в распоряжении редакции «Нового Калининграда»).

Судя по протоколу, проблему, сложившуюся вокруг военно-мемориального комплекса, озвучил председатель Калининградской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Евгений Семенник. Он предложил передать ВМК в Медведевке в региональную собственность, определиться со строительством второй очереди комплекса и запретить строительство общественного кладбища рядом с военным. Также Семенник предложил правительству региона разработать программу развития ВМК как объекта регионального значения, разработать положение о деятельности военных кладбищ и ВМК с определением органа исполнительной власти, отвечающего за похоронное дело в регионе.

Выступление Семенника, согласно протоколу, было принято к сведению, а комплекс озвученных им вопросов предложили вынести на совещание под руководством губернатора, представив предложения по дальнейшему развития ВМК в Медведевке (в том числе о целесообразности его передачи из муниципальной собственности в региональную). Ответственным по вопросу был назначен министр по муниципальному развитию и внутренней политике Андрей Сергеев. Разобраться в вопросе он должен в течение первого полугодия 2025 года.

Ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала, что окончательного решения по общественному кладбищу рядом с ВМК в Медведевке ещё не принято, несмотря на изыскания, работы по разминированию и прочие работы, которые там уже проводились. Редакция также запрашивала у пресс-службы правительства региона комментарий по проблеме, которую поднимали ветераны, однако конкретики не получила. В пресс-службе лишь отметили, что главой региона «давалось поручение разобраться и доложить по теме похоронного дела».

Напомним, что подготовка общественного кладбища, против которого выступают создатели военно-мемориального комплекса в Медведевке, проводится уже несколько лет (подробно об этой проблеме «Новый Калининград» сообщал ранее). В частности, осенью 2022 года Калининградская служба заказчика уже оплачивала работы по разминированию, вырубке растительности и раскорчевке на бывшем песчаном карьере, выделенном под захоронения. Осенью 2023 года власти объявляли аукцион по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации для будущего общественного кладбища, но на него не было подано ни одной заявки.

Площадь проектируемого кладбища в Медведевке должна была составить 7,2 га. Как уточнялось в телеграм-канале горадминистрации, на данной территории необходимо предусмотреть водоотведение и дренаж, подъездные пути, освещение, модульные биотуалеты, возможность размещения цветочных павильонов и церковных лавок, а также размежевать территорию. На работы планировали отвести семь месяцев. В середине октября текущего года стало известно, что конкурс по поиску подрядчика для разработки проекта городского кладбища в Медведевке признали несостоявшимся.