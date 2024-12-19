Экс-президент ФК «Балтика» Чепель признан виновным в покушении на мошенничество

В Калининграде суд вынес обвинительный приговор 63-летнему экс-президенту ФК «Балтика» Дмитрию Чепелю. Как сообщила пресс-служба регионального СК, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ.

Следствием и судом установлено, что Чепель сообщил знакомому о возможности за денежное вознаграждение в 30 млн рублей неустановленным должностным лицам администрации Янтарного обеспечить передачу в аренду двух земельных участков под строительство гостиничного комплекса, хотя в действительности планировал оставить эти денежные средства себе. Обманутый Чепелем мужчина подыскал заинтересованной лицо, желающее получить земельные участки в аренду, и получил от него часть оговоренной суммы в размере 10 млн рублей фигуранту. «После этого Ч. дал ему поручение забрать себе 1 000 000 рублей в качестве вознаграждения, а также передать ему аналогичную сумму, а оставшиеся деньги в размере 8 000 000 рублей оставить себе на хранение. Однако преступные действия Ч. не были доведены до конца, поскольку после получения денег он был задержан сотрудниками УФСБ», — уточнили, в свою очередь, в пресс-службе областного суда.

В судебном заседании Чепель вину признал. Приговором Ленинградского районного суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 600 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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Дмитрий Чепель покинул «Балтику» в 2004 году, это было связано с обвинениями в организации договорного матча. В 2007 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту заключения четырех неликвидных трансфертных контрактов: следователи считали, что тем самым был причинен имущественный ущерб. Вскоре дело закрыли за недостатком доказательств. После ухода из клуба Дмитрий Чепель возглавлял Калининградскую областную федерацию футбола, которую покинул тоже со скандалом после протестов болельщиков.