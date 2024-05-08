Суд начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-президента «Балтики»

Центральный районный суд Калининграда начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего президента футбольного клуба «Балтика» Дмитрия Чепеля. Первое заседание прошло в среду, 8 мая.

Как передает корреспондент «Нового Калининграда», экс-президенту «Балтики» предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ. По словам прокурора, ему вменяется «покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере». Дмитрий Чепель заявил, что признает вину, и согласился давать показания после того, как сторона обвинения представит доказательства по делу. Ранее его обвиняли по части 4 статьи 291.1 УК РФ — «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».

Как стало известно на заседании, уголовное дело в отношении второго обвиняемого выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения.

Дмитрий Чепель был задержан в январе 2024 года, в начале мая суд продлил ему срок содержания под стражей до 19 августа. По версии следствия, он и второй подозреваемый должны были передать 30 млн рублей одному из чиновников администрации Янтарного. За эти деньги они обещали содействие в выделении в аренду двух участков под строительство гостиничного комплекса.

Как сообщил на заседании прокурор, деньги обещали якобы передать главе администрации Янтарного Артуру Крупину, но осуществлять это намерение обвиняемые не собирались. В администрации Янтарного ранее опровергли причастность чиновников к распределению земель под отели. В ответ на запрос «Нового Калининграда» там заявили, что у злоумышленников не было возможности способствовать кому-либо в выделении участков.

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