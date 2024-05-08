Суд начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-президента «Балтики»

Центральный районный суд Калининграда начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего президента футбольного клуба «Балтика» Дмитрия Чепеля. Первое заседание прошло в среду, 8 мая.
Как передает корреспондент «Нового Калининграда», экс-президенту «Балтики» предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ. По словам прокурора, ему вменяется «покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере». Дмитрий Чепель заявил, что признает вину, и согласился давать показания после того, как сторона обвинения представит доказательства по делу. Ранее его обвиняли по части 4 статьи 291.1 УК РФ — «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».
Как стало известно на заседании, уголовное дело в отношении второго обвиняемого выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения.
Дмитрий Чепель был задержан в январе 2024 года, в начале мая суд продлил ему срок содержания под стражей до 19 августа. По версии следствия, он и второй подозреваемый должны были передать 30 млн рублей одному из чиновников администрации Янтарного. За эти деньги они обещали содействие в выделении в аренду двух участков под строительство гостиничного комплекса.
Как сообщил на заседании прокурор, деньги обещали якобы передать главе администрации Янтарного Артуру Крупину, но осуществлять это намерение обвиняемые не собирались. В администрации Янтарного ранее опровергли причастность чиновников к распределению земель под отели. В ответ на запрос «Нового Калининграда» там заявили, что у злоумышленников не было возможности способствовать кому-либо в выделении участков.
«Дима, хватит мутить!»: чем известен задержанный за взятку экс-президент «Балтики»Дмитрий Чепель покинул «Балтику» в 2004 году, это было связано с обвинениями в организации договорного матча. В 2007 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту заключения четырех неликвидных трансфертных контрактов: следователи считали, что тем самым был причинен имущественный ущерб. Вскоре дело закрыли за недостатком доказательств. После ухода из клуба Дмитрий Чепель возглавлял Калининградскую областную федерацию футбола, которую покинул тоже со скандалом после протестов болельщиков.