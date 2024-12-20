В ФКР объяснили, почему не доделали фасад «последнего дома Штайндамма» (фото)

В ФКР объяснили, почему не доделали фасад «последнего дома Штайндамма» (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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В калининградском Фонде капитального ремонта объяснили, почему с дома № 22–24 на улице Житомирской, более известного как «последний дом Штайндамма», были демонтированы строительные леса, несмотря на то, что работы фактически не были закончены. В ответе на запрос «Нового Калининграда» в ФКР пояснили, что специалистам «потребовалось провести дополнительное детально-инструментальное обследование для определения перечня и объемов работ, необходимых для приведения здания в работоспособное техническое состояние».

В частности, обследование потребовалось для того, чтобы установить, необходимо ли проводить усиление несущих стен.

«В настоящее время разрабатывается проектная документация с учетом результатов проведенного обследования, — добавили в Фонде. — К строительно-монтажным работам планируем приступить в марте 2025 года при благоприятных погодных условиях. Дополнительно сообщаем, что Фонд не проводит какие-либо экспертизы, а осуществляет мониторинг технического состояния конструктива, который проводится по каждому объекту за год до проведения работ. В ходе мониторинга не всегда представляется возможным оценить состояние несущих стен, так как они скрыты под штукатурными и окрасочными слоями и степень внутренних разрушений возможно оценить только после снятия указанных слоев при проведении детально- инструментального обследования».

Фото предоставлено Фондом капитального ремонта Калининградской области

В марте этого года сообщалось, что ПСД и капремонт указанного дома планировалось сделать за 19,7 млн рублей (максимальная цена контракта). Подрядчику нужно было разработать проектную документацию на капитальный ремонт крыши и фундамента, а также осуществить сам капремонт крыши, фундамента, фасада и подвала. Однако тогда торги не состоялись, так как на них не поступило ни одной заявки.

Капремонт здания начался ещё в феврале 2022 года, тогда стоимость работ оценивалась в 15,7 млн рублей. Изначально планировалось, что объект будет сдан к 1 декабря 2022 года, но потом сроки сдачи неоднократно переносились. В качестве причины назывались работы по усилению фундаментов, дополнительные обследования грунтов, несущая способность которых вызывала вопросы, а также различные согласования.

Пятиэтажное здание с мансардой по Житомирской, 22 — единственное сохранившееся с довоенных времен в этой части города. По данным сайта «Пруссия 39», ориентировочное время его постройки — 1910 год.

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