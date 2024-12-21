Горвласти рассказали о планах на присоединённую к парку имени Гагарина «зелёнку»

Горвласти рассказали о планах на присоединённую к парку имени Гагарина «зелёнку»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Власти намерены расширить благоустройство в парке имени Гагарина, который находится в Московском районе Калининграда. О планах мэрии в пятницу, 20 декабря, «Новому Калининграду» рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

Чиновница напомнила, что власти «перекрасили» всю территорию парка в «зелёнку», начиная от существующей границ парка до улицы Суворова.

«Мы захватили всю пойму ручья Товарного, это всё зеленая зона, — пояснила Дятлова. — Мы проводили общественные обсуждения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. Мы точно так же эту зону привели в соответствие и дали предложение перекрасить её в зону Р1. После утверждения Правил землепользования и застройки мы формируем земельный участок, ставим его на кадастровый учет и закрепляем за „Дирекцией ландшафтных парков“, чтобы это полностью была парковая зона».

Монтаж масштабной детской площадки, которая обошлась бюджету в 72 млн рублей, был первым этапом благоустройства парка. За другие этапы благоустройства должны проголосовать жители.

«Территорию, которую мы присоединяем, нам необходимо будет обустраивать. В том числе парковки, как мы это делаем для любых парковых зон, — добавила Дятлова. — Будущие парковки нам видятся с улицы Суворова, потому что [в других местах] мы это не сможем организовать. Мы увеличим зеленую парковую зону, поэтому последующими этапами будет проектирование парковочного пространства с улицы Суворова и, собственно, развитие данной парковой зоны».

Средства на дальнейшее развитие пока в бюджете, по словам Дятловой, не предусмотрены. Однако их смогут предусмотреть после голосования жителей.

О присоединении к парку имени Гагарина поймы Товарного ручья стало известно в сентябре этого года. В июне прошлого года парк Гагарина занял первое место по итогам голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.

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