В Калининграде планируют создать «парк на болотных угодьях»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Город

В Калининграде в пойме ручья Товарного (окраина парка имени Гагарина в районе улицы Суворова) решили создать «парк на болотных угодьях». Такими планами в пятницу, 20 марта, поделился с журналистами руководитель «Дирекции ландшафтных парков» Дмитрий Смищук.

«Концепция у нас какая: та часть парка имени Гагарина, которая всем известна, будет в космической тематике, а та часть, где у нас пойма ручья Товарного, — про землю, — рассказал Смищук. — Люди могут спросить: „А что там смотреть? Там же болото“. Но там, возможно, в будущем, если мы договоримся, сделаем парк на болотных угодьях. Там люди смогут смотреть, кто там живет, кто ползает, что там растет, и как это все происходит».

Напомним, что о присоединении к парковой зоне поймы ручья Товарного стало известно еще в сентябре 2024 года. В декабре того же года глава администрации города Елена Дятлова сообщила о планах на благоустройство в этой зоне.

«Территорию, которую мы присоединяем, нам необходимо будет обустраивать. В том числе парковки, как мы это делаем для любых парковых зон, — добавила Дятлова. — Будущие парковки нам видятся с улицы Суворова, потому что [в других местах] мы это не сможем организовать. Мы увеличим зеленую парковую зону, поэтому последующими этапами будет проектирование парковочного пространства с улицы Суворова и, собственно, развитие данной парковой зоны».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

