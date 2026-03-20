В Калининграде планируют создать «парк на болотных угодьях»

В Калининграде в пойме ручья Товарного (окраина парка имени Гагарина в районе улицы Суворова) решили создать «парк на болотных угодьях». Такими планами в пятницу, 20 марта, поделился с журналистами руководитель «Дирекции ландшафтных парков» Дмитрий Смищук.

«Концепция у нас какая: та часть парка имени Гагарина, которая всем известна, будет в космической тематике, а та часть, где у нас пойма ручья Товарного, — про землю, — рассказал Смищук. — Люди могут спросить: „А что там смотреть? Там же болото“. Но там, возможно, в будущем, если мы договоримся, сделаем парк на болотных угодьях. Там люди смогут смотреть, кто там живет, кто ползает, что там растет, и как это все происходит».

Напомним, что о присоединении к парковой зоне поймы ручья Товарного стало известно еще в сентябре 2024 года. В декабре того же года глава администрации города Елена Дятлова сообщила о планах на благоустройство в этой зоне.

«Территорию, которую мы присоединяем, нам необходимо будет обустраивать. В том числе парковки, как мы это делаем для любых парковых зон, — добавила Дятлова. — Будущие парковки нам видятся с улицы Суворова, потому что [в других местах] мы это не сможем организовать. Мы увеличим зеленую парковую зону, поэтому последующими этапами будет проектирование парковочного пространства с улицы Суворова и, собственно, развитие данной парковой зоны».