В БФУ планируют расширить список достижений для допбаллов при поступлении

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Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта планирует расширить список достижений для получения дополнительных баллов при поступлении. Об этом рассказал врио проректора по образовательной деятельности БФУ Максим Лисогор, его слова привёл PR-офис университета.

Он отметил, что максимальная сумма дополнительных баллов останется прежней — 10 единиц. В случае участия в конкурсе на целевые места этот порог составит 15 баллов. Сейчас университет, по словам врио проректора, занимается формированием итогового перечня индивидуальных достижений. Его планируют представить до 20 янврая в правилах приёма на 2025 год. Университет хочет добавить в список позиции, связанные с учётом олимпиад и интеллектуальных конкурсов.

«Выделю два ключевых нововведения будущего года: появление перечня индивидуальных достижений на места в рамках целевой квоты. В качестве таких достижений будут учитываться профориентационные мероприятия, проводимые заказчиком целевого обучения. За такие достижения можно будет получить 5 баллов дополнительно. [Второе нововведение —] возможность получения баллов за наличие дополнительного образования. Перечень программ дополнительного образования, объем часов и количество баллов за такое достижение — на усмотрение университета, сейчас обсуждаем этот вопрос», — пояснил Максим Лисогор.

Ранее стало известно, что после конкурса Минобрнауки России по распределению контрольных цифр приёма БФУ им. Канта получил «свыше 2300 мест» на программы высшего образования. Ещё 250 мест отвели на поступление на среднее профессиональное образование. Помимо этого, в 2025 году у университета не будет права увеличить в ходе приёмной кампании количество мест для платного обучения. Изначально установленная квота будет предельной. Позднее Лисогор отметил, что в будущей приёмной кампании абитуриентам не придётся предоставлять оригинал аттестата или диплома для зачисления.

В начале декабря сообщалось, что в БФУ намерены увеличить число бюджетных мест на специальности, необходимые Калининградской области. Программа расширения контрольных цифр приёма разработана до 2026 года и должна затронуть специальности по естественно-научному, техническому, педагогическому, медицинскому, педагогическому и IT-направлениям.

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