Норвежская компания объяснила отказ принять экипаж тонущего Ursa Major

Норвежская компания Oslo Bulk объяснила отказ суда Oslo Carrier 3 принять экипаж тонущего российского сухогруза Ursa Major. Заявление опубликовано на её официальном сайте.

Оператор отметил, что его судно участвовало в поисково-спасательной операции в Средиземном море 23 декабря. Мероприятиями руководил «Координационный центр морских спасательных операций», расположенный в испанском Картахене. Компания объяснила отказ своих моряков тем, что к тонущему сухогрузу уже шло судно спасательного центра.

«MRCC приказал капитану не брать на борт экипаж терпящего бедствие судна, так как их [Центра в Картахене] спасательная лодка уже направлялась к месту происшествия. Тем временем спасательная шлюпка была закреплена рядом с нашим судном до прибытия спасательной лодки. Погода была хорошей, никто из экипажа [Ursa Major] в спасательной шлюпке не пострадал, и им не грозила непосредственная опасность», — говорится в сообщении Oslo Bulk.

О том, что в Средиземном море в результате взрыва в машинном отделении затонул флагман флота «Оборонлогистики» Ursa Major, стало известно утром 24 декабря. Ранее сообщалось, что сухогруз совершал рейс на Дальний Восток с большим проектным грузом. Большую часть команды судна, 14 человек, удалось спасти, однако двое членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести. Позднее в компании заявили, что сухогруз был потоплен в результате «целенаправленной террористической атаки», и дополнили, что норвежское судно отказалось спасать моряков с Ursa Major.