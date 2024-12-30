Филиал «Третьяковки» в Калининграде готов заплатить миллион за указатель

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Филиал Государственной Третьяковской галереи в Калининграде ищет подрядчика, который изготовит, доставит и установит навигационный указатель. Заявка на проведение соответствующего аукциона размещена на портале госзакупок.

Начальная цена лота — 1 003 333,33 руб. Заявки от потенциальных участников аукциона принимаются до 15 января 2025 года. Срок гарантии на товар должен составлять не менее 12 месяцев. Поставщик должен изготовить и доставить навигационный указатель в течение 60 календарных дней с момент заключения договора.

В апреле бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что филиал Третьяковской галереи в Калининграде надеются открыть для посетителей в августе. В январе директор филиала Камиля Байдильдина на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Калининграде сообщила, что первым проектом галереи в Калининграде станет выставка «Пять веков русского искусства», объединяющая произведения различных направлений, созданные за 500 лет, — иконопись, авангард, работы современных художников и др. Тогда же представители Третьяковки рассказали, что пока что не готовы объявить дату открытия комплекса.

Площадь филиала Третьяковской галереи на Острове составит 17,5 тысяч квадратных метров. Он должен стать частью культурного кластера наряду с филиалами Большого театра, Российского государственного института сценических искусств, образовательным комплексом и служебным жильём для преподавателей, артистов и студентов.

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