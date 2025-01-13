Власти ввели в эксплуатацию корпус школы-интерната № 1 в Калининграде

Областные власти выдали разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса школы-интерната № 1 на улице Крылова в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте регионального министерства градостроительной политики.

Трехэтажный корпус расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:130508:8 и 39:15:130508:10. Его общая площадь составляет 9625,2 кв. м. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали 27 декабря 2024 года.

Строительство корпуса начали в 2022 году. На расширение интерната было выделено 547 млн рублей. О том, что школу не успевают достроить к началу учебного года, стало известно в августе 2024 года. Тогда готовность объекта составляла 86%.