В КЖД сообщили, на сколько выросли пассажирские перевозки в 2024 году

В 2024 году с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено более 8,7 млн пассажиров. Рост к уровню 2023 года составил 13%, сообщила пресс-служба КЖД.

В частности, в пригородном сообщении перевезено свыше 8,5 млн человек, рост — 12,6%. В дальнем следовании отправлено более 216 тыс. пассажиров, что почти на 32% больше аналогичного показателя в 2023 году.

В декабре 2024 года с вокзалов и станций Калининградской магистрали отправлено 453,6 тыс. пассажиров — на 12% больше аналогичного периода 2023 года. Из них в пригородном сообщении — более 440 тыс. человек (+13%), в дальнем следовании — 13,2 тыс. (—11,3%).

Пассажирооборот в 2024 году составил 302,6 млн пасс-км (пассажиро-километра) (+16,9%). В том числе в пригородном сообщении — 243,8 млн пасс-км (+12,5%), в дальнем следовании — 58,8 млн пасс-км (+40%).

В декабре пассажирооборот составил 15,7 млн пасс-км (+13,4%). В том числе в пригородном сообщении — 11,8 млн пасс-км (+13,5%), в дальнем следовании — 3,9 млн пасс-км (+13,3%).

Как сообщил в ноябре 2024 года начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин, Литва сохраняет ограничения по количеству пассажиров в одном поезде не более 300 человек и составность поезда до девяти вагонов. Это негативно сказывается на транспортной доступности региона.

С 15 декабря 2024 года в связи с высокой востребованностью на ежедневный режим курсирования перешли скорые поезда № 148/147 Калининград — Москва и № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург.