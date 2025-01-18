СМИ: три авиакомпании получили половину выделенных на авиарейсы субсидий

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В 2025 году субсидии на поддержку внутренних авиаперевозок, направленные из государственного бюджета «Аэрофлоту», «S7» и «Уральским авиалиниям», составили 8,9 млрд руб. или 57% от общего объема распределённых средств. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Аэрофлот» получил более 3,4 млрд руб., в том числе 2,5 млрд руб. по программе поддержки рейсов на Дальний Восток и в Калининград и 890 млн руб. — на межрегиональные перевозки в обход Москвы. «S7» досталось почти 3,2 млрд руб. (2,8 млрд руб. и 347 млн руб. соответственно), «Уральским авиалиниям» — 2,3 млрд руб. (только по первой программе).

Всего по обеим программам Росавиация распределила 15,6 млрд руб., включая 8,1 млрд руб. на перевозки на Дальний Восток и в Калининград (средства получили 10 авиакомпаний) и 7,5 млрд руб. — на межрегиональные рейсы (направлены 18 перевозчикам).

Напомним, что 17 декабря авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» открыли продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год. Стоимость билетов в Москву и Санкт-Петербург в одну сторону по программе субсидирования авиаперевозок составила 3800 и 3500 рублей соответственно. Всего Калининградской области на субсидирование авиаперелётов в 2025 году выделили 450 млн рублей. Отметим, что спустя 10 дней после начала продаж стало известно, что у «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты.


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