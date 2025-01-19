На строительство котельной по ул. Берестяной в Калининграде выделили 259 млн руб.

На строительство газовой котельной по улице Берестяной в Калининграде выделили 259 млн рублей. Аукцион по поиску подрядчика размещён на портале госзакупок.

В проекте контракта отмечается, что исполнителю работ предстоит предусмотреть технологические решения, топливное хозяйство, обустроить отопление и вентиляцию, внутреннее газоснабжение и водопровод, канализацию, систему электроснабжения, автоматизацию и управление инженерными сетями и др. Строительство необходимо осуществить в течение 340 дней.

Заказчиком является муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть», подведомственное администрации Калининграда. На работы готовы потратить до 258,9 млн рублей. Подрядчика планируется определить 29 января.

В конце ноября глава администрации города Елена Дятлова заявила о намерении закрывать угольные котельные в Калининграде. В октябре 2023 года предшественник Максима Федосеева на посту председателя комитета городского хозяйства Вадим Борисов сообщил, что калининградские угольные котельные переведут на газовое обеспечение к 2030 году. Ранее власти называли разные сроки ликвидации угольных котельных. В 2020 году утверждали, что полный перевод на газ завершится к 2024 году. Позже в отчетах чиновников начал фигурировать 2025 год.