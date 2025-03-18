Горвласти одобрили вырубку для строительства газовой котельной на ул. Берестяной

Власти Калининграда разрешили вырубить 51 дерево и 11 кустарников для строительства газовой котельной на ул. Берестяной в микрорайоне имени Александра Космодемьянского. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:15:110630:572. Порубочный билет выдан муниципальному предприятию «Калининградтеплосеть» 18 марта. Документ действителен в течение пяти лет. Сносу подлежат ивы, липы, осины, дуб и другие породы деревьев. Сохранить необходимо 16 деревьев и три кустарника.

Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 41 дерева и 9 кустарников на том же земельном участке. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 2 555 171 рубль. Общая экологическая ценность вырубаемых зелёных насаждений — 597 баллов, высаживаемых — 611. На участке должны появиться 20 горных крючковатых сосен, 21 граб «Фастигиата» и 9 кустов форзиции.

Контракт на строительство газовой котельной на ул. Берестяной компания «Калининградтеплосеть» заключила 7 февраля 2025 года с ООО «Инжспецстрой» по максимальной цене. Стоимость работ составит 258 934 860 рублей. Строительство необходимо осуществить в течение 340 дней.