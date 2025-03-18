Горвласти одобрили вырубку для строительства газовой котельной на ул. Берестяной

Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Власти Калининграда разрешили вырубить 51 дерево и 11 кустарников для строительства газовой котельной на ул. Берестяной в микрорайоне имени Александра Космодемьянского. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:15:110630:572. Порубочный билет выдан муниципальному предприятию «Калининградтеплосеть» 18 марта. Документ действителен в течение пяти лет. Сносу подлежат ивы, липы, осины, дуб и другие породы деревьев. Сохранить необходимо 16 деревьев и три кустарника.

Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 41 дерева и 9 кустарников на том же земельном участке. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 2 555 171 рубль. Общая экологическая ценность вырубаемых зелёных насаждений — 597 баллов, высаживаемых — 611. На участке должны появиться 20 горных крючковатых сосен, 21 граб «Фастигиата» и 9 кустов форзиции.

Контракт на строительство газовой котельной на ул. Берестяной компания «Калининградтеплосеть» заключила 7 февраля 2025 года с ООО «Инжспецстрой» по максимальной цене. Стоимость работ составит 258 934 860 рублей. Строительство необходимо осуществить в течение 340 дней.

В конце ноября глава администрации города Елена Дятлова заявила о намерении закрывать угольные котельные в Калининграде. В октябре 2023 года предшественник Максима Федосеева на посту председателя комитета городского хозяйства Вадим Борисов сообщил, что калининградские угольные котельные переведут на газовое обеспечение к 2030 году. Ранее власти называли разные сроки ликвидации угольных котельных. В 2020 году утверждали, что полный перевод на газ завершится к 2024 году. Позже в отчётах чиновников начал фигурировать 2025 год.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter