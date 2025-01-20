Суд оштрафовал девушку, пытавшуюся за деньги устроить больного отца в онкоцентр

Суд оштрафовал девушку, пытавшуюся за деньги устроить больного отца в онкоцентр
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Мировой суд Гурьевского округа оштрафовал 20-летнюю девушку, которая в июле 2024 года пыталась устроить больного отца в онкоцентр на обследование, предложив деньги и.о. главврача учреждения. Об этом «Новому Калининграду» рассказала сама участница судебного процесса Мария Петрова*.

Заседание прошло 20 января. Государственным обвинителем выступил прокурор Гурьевского округа. Он запросил для девушки штраф в размере 300 тыс. рублей за попытку дать взятку и.о. главврача в размере 200 долларов США. Суд удовлетворил требования гособвинения частично и снизил сумму взыскания до 15 тыс. рублей. Петрова в разговоре с «Новым Калининградом» сообщила, что намерена обжаловать решение.

Отец девушки скончался в декабре 2024 года.

«Отцу не оказывают помощи»: подробности дела о взятке главврачу онкоцентра

Об инциденте в онкологическом центре Калининградской области стало известно в ноябре 2024 года. В релизе областного суда отмечалось, что обвиняемая рассчитывала через руководство добиться госпитализации родственника на обследование в стационарное отделение.

Сама девушка в разговоре с «Новым Калининградом» отмечала, что её отцу долго не оказывали помощь. Она решила добиться лечения самостоятельно, приехав в областной онкоцентр. По её словам, не добившись помощи от лечащего врача, она обратилась к главврачу с целью получить «хотя бы платные услуги». На тот момент исполнявшим обязанности руководителя медучреждения являлся Кирилл Баринов. Региональный минздрав, отвечая на инфозапрос «Нового Калининграда», сослался на врачебную тайну.

*Имя изменено

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