Караоке, СПА и рыцарские турниры: какое будущее ждёт казарму «Кронпринц»

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«Крепость Фридриха Великого» — официальное название хорошо сохранившегося до наших дней единого ансамбля исторических зданий на Литовском вале, 38 больше известного калининградцам под названием «Оборонительная казарма Кронпринц». Власти Калининградской области занимаются консолидацией имущества и выселением арендаторов, чтобы в перспективе передать его инвестору. «Новый Калининград» выяснял, какая судьба ждёт объект культурного наследия федерального значения.



Оборонительная казарма «Кронпринц» была построена в 1843-1849 годах. Она входила в систему второго вального оборонительного обвода Кенигсберга. В разное время на территории размещались элитные части кенигсбергского гарнизона, жилые помещения, кенигсбергская полиция, военная казна вермахта, склады и различные городские службы. В апреле 1945 года у стен казармы шли бои, но сама она не подвергалась штурму и находилась в окружении советских войск вплоть до общей капитуляции. После войны в казарме разместились штрафной батальон, принимавший участие в штурме Кенигсберга, учебный танкоремонтный полк.

Впоследствии там находились Калининградская мореходная школа, общежитие, организации рыбной промышленности, склады, магазины, Центр современного искусства, бары и рестораны, различные офисы.

Комплекс поделен между двумя собственниками — часть принадлежит Калининградской области, часть — Российской Федерации в лице Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. В помещениях, которые находятся в ведении федеральных собственников, пока ещё кипит жизнь — здесь учатся студенты, работают офисы. Остальные площади пустуют — региональные власти работают над тем, что собрать имущественный комплекс в единое целое и передать инвестору, который готов будет заняться реализацией проекта по приспособления здания к современному использованию, а именно — созданием туристско-культурного комплекса.





Иллюстрация — сайт Корпорации развития области

На сайте Корпорации развития области представлена яркая презентация, на которой потенциальным инвесторам представлено возможное будущее «Кронпринца» — в Корпорации полагают, что в имущественном комплексе можно разместить гостиничный комплекс и хостел, рестораны и кафе, музеи пива и кофе, арт-пространство, караоке, ночной клуб, кинокомнаты и даже СПА и уличный бассейн. Ещё одна из возможностей использования — проведение рыцарских турниров под открытым небом.

Впрочем, в Корпорации развития области отмечают, что на сайте представлена презентация лишь одной из множества возможных бизнес-моделей реализации инвестиционного проекта на территории «Кронпринца».

«Ключевым моментом планируемого соглашения станет принятие инвестором обязательств по проведению противоаварийных работ и мероприятий по сохранению объекта культурного наследия федерального значения, которым является объект „Казармы Фридриха Великого“, — сообщили в Корпорации. — Индивидуальное наполнение проекта должно соответствовать бизнес-планам компании-инвестора и станет предметом обсуждения на этапе переговоров, предшествующему непосредственно конкурсному отбору инвесторов».

Консолидацией имущества региональные власти занимаются в соответствии с Программой приватизации государственного имущества Калининградской области на 2023-2025 годы. Объекты передаются в уставный капитал Корпорации развития области. На очередном заседании Заксобрания в прошлый четверг депутаты одобрили передачу трёх зданий комплекса.

В Корпорации развития региона «Новому Калининграду» рассказали, что в их уставной капитал переданы несколько объектов, которые находились в собственности Калининградской области: нежилое здание — бывшее студенческое общежитие, нежилое здание котельной площадью 412,3 кв.м, нежилое учебное здание площадью 12477,3 кв.м, нежилое здание склада площадью 129,7 кв.м. До 2022 года на территории этих объектов размещался калининградский филиал федерального вуза — «Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первого казачьего университета)». В уставный капитал корпорации эти объекты были переданы освобожденными от прав пользования со стороны третьих лиц.

«Позиция Корпорации заключается в подготовке единого инвестиционного предложения по развитию имущественного комплекса по Литовскому валу, 38 в Калининграде, — сообщили в учреждении. — Это не исключает возможности передачи в аренду части помещений для нужд юридических лиц на период завершения консолидации имущества и подготовки его к комплексной ревитализации». Что касается потенциальных инвесторов, «такие переговоры проводятся и в отношении комплекса „Кронпринц“».

Передавать имущественный комплекс инвестору в собственность власти не планируют. «По опыту работы Корпорации оптимально зарекомендовавшим себя форматом передачи объектов культурного наследия для реализации инвестиционных проектов является формат аренды имущественного комплекса на инвестиционных условиях, — отметили в учреждении. — Базовые параметры соглашения по передаче комплекса „Кронпринц“ для реализации инвестиционного проекта будут определены после завершения консолидации имущественного комплекса».

Правда, завершение консолидации, по всей видимости, процесс не быстрый. Федеральный собственник не захотел отдавать свою часть «Кронпринца» области бесплатно, предложив выкупить свою долю имущества за деньги. После того, как непростой переговорный процесс между разными ветвями власти увенчается успехом, предстоит расселить учреждения, которые сейчас арендуют федеральные территории. После этого «Кронпринц» возможно и ждёт новая жизнь.