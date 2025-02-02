Корпорация развития не стала раскрывать детали аренды территории у «Кронпринца»

Корпорация развития Калининградской области не стала раскрывать детали сделки с ИП Клевакин по аренде территории у казармы «Кронпринц». Такой ответ от структуры регионального правительства пришёл в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

Редакция спросила у КРКО, на какой срок ИП Клевакин предоставлена аренда, какова площадь и стоимость аренды территории. На первые два в Корпорации развития ответили, что «ИП Клевакин предоставлена в краткосрочную аренду часть земельного участка <...> в целях благоустройства территории объекта культурного наследия с возможностью проведения мероприятий в сфере туризма и просвещения».

По поводу стоимости аренды КРКО отметила, что эта информация относится к коммерческой сделке. Такие данные защищены «в соответствии с Положением о защите конфиденциальной информации и коммерческой тайны Акционерного общества „Корпорация развития Калининградской области“». Более того, получение подобной информации СМИ ограничено законом.

О том, что Корпорация развития региона сдала в аренду территорию возле «Кронпринца, стало известно в январе. Землю планируют использовать для проведения рыцарских фестивалей.

Ранее областные власти сообщали, что казарму «Кронпринц» собирают в единый комплекс для последующей передачи инвестору. В середине апреля 2024 года в правительстве уточнили в ответ на запрос «Нового Калининграда», что прорабатывали с федеральными ведомствами вопрос передачи на региональный уровень оставшихся 25% имущества площадью 6,3 тысячи квадратных метров.

Оборонительная казарма «Кронпринц» была построена в 1843-1849 годах. Она входила в систему второго вального оборонительного обвода Кёнигсберга. В разное время на территории размещались элитные части кенигсбергского гарнизона, жилые помещения, кенигсбергская полиция, военная казна вермахта, склады и различные городские службы.

В апреле 1945 года у стен казармы шли бои, но сама она не подвергалась штурму и находилась в окружении советских войск вплоть до общей капитуляции. После войны в казарме разместились штрафной батальон, принимавший участие в штурме Кенигсберга, учебный танкоремонтный полк. Впоследствии там находились мореходная школа, общежитие, организации рыбной промышленности, склады и магазины.