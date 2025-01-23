Облправительство выделило 770 тыс. на ремонт стенки, тумбочек, стола и стульев

Правительство Калининградской области заказало ремонт высокой стенки, двух тумб, раздвижного стола и стульев. На работы готовы потратить до 770 тыс. рублей. Информация об аукционе по поиску подрядчиков опубликована на портале госзакупок.

Исполнителю работ предстоит провести ремонт мебели в течение семи дней. Всего в техзадании прописаны пять позиций. Стенка имеет габариты 2 м в высоту и 3,1 м в ширину. Овальный раздвижной стол из натурального дерева имеет две опоры с деревянной перемычкой. Тумба для телевизора размерами 0,66 м в высоту и 1,3 м в ширину изготовления из ДСП. Из этого же материала состоит обычная тумба размерами 0,65 м в высоту и 0,8 м в ширину.

Стульев, предназначенных к ремонту, областное правительство насчитало в количестве четырёх штук. Их основания состоят из дерева, имеют 0,92 м в высоту и 0,52 м в ширину. Стулья также имеют мягкую спинку и сиденье, обтянутые мебельной тканью цвета RAL 9001.

Подрядчик должен самостоятельно обеспечить транспортировку предметов к месту ремонта, удалить старое лакокрасочное покрытие со всех составляющих, при необходимости восстановить каркасы, спинки, сиденья, подлокотники, стыковые, клеевые и крепёжные соединения. Мебель необходимо окрасить в цвет «Орех», однако перед этим необходимо окрасить только один элемент и предоставить его на согласование в правительство области. Гарантийный срок на работы должен составлять не менее 12 месяцев.

На ремонт правительство Калининградской области готово выделить до 770 тыс. рублей. Средства выделяются из бюджета региона. Подрядчика планируется определить 3 февраля.

Напомним, в 2024 году министерство социальной политики региона выделило 1 млн 174 тыс. рублей на 15 шкафов для документов, семь шкафов для одежды, 14 письменных столов, 21 офисную тумбу, 12 подставок под системные блоки, две брифинг-приставки и один стол для переговоров. Победитель торгов снизил стоимость контракта до 990 312,68 руб.

532 650 рублей выделило областное правительство на стол руководителя, два стола-брифинга, подкатную и приставную тумбы, шесть шкафов для документов, а также шкаф для одежды. Контракт заключили с компанией «Артконструктор» (Калининград). Итоговая стоимость работ составит порядка 413 тыс. рублей. На перетяжку 13 офисных кресел планировали потратить 319 700 тыс. рублей. Компания «Орфеникс» (Зеленоградск) согласилась выполнить работы за 317 тыс. рублей (порядка 24,4 тыс. рублей за каждое кресло).