СК: экс-ректору БФУ Фёдорову предъявили новое обвинение

Бывшему ректору Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Александру Фёдорову предъявили новое обвинение. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области в своём телеграм-канале.

Следствие считает, что в период с декабря 2019 по июль 2024 Фёдоров и его заместитель Елена Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат минимум 21 сотруднику университета. При этом часть премий присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. Судебные бухгалтерские экспертизы установили, что ущерб вузу составил 40,9 млн рублей. Бывшему ректору БФУ предъявили обвинение по двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере).

«В целях принятия обеспечительных мер следствием наложен арест на имущество фигурантов в сумме, достаточной для возмещения ущерба. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляется УФСБ России по Калининградской области», — говорится в сообщении СК.

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Напомним, 9 июля пресс-служба федерального Следственного комитета сообщила, что бывший ректор БФУ Александр Федоров задержали вместе со его заместителем Еленой Мялкиной. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 обвиняемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей. В сентябре Александр Фёдоров заявил, что готов отправиться на СВО. При этом он отметил, что это не является следствием признания по предъявленным обвинениям, а фактом «признания своей управленческой ответственности» и «определенного чувства раскаяния за то, что он допустил возможность противоправных действий».