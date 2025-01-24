«Калининград-ГорТранс» заказывает трамвайные рельсы за 4,6 млн рублей

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АО «Калининград-ГорТранс» планирует приобрести трамвайные желобчатые рельсы на сумму 4,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, длина одного рельса должна составлять 12,5 метра, масса — 775,96 кг. Общая масса приобретаемого товара — 20,183 т. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 января 2025 года. Итоги торгов по определению подрядчика планируют подвести днём позже. Контракт необходимо исполнить до 31 мая 2025 года.

Как стало известно ранее, в Калининграде запланировали демонтаж трамвайных рельсов на пяти улицах. О том, что рельсы будут сняты, несмотря на «историческую важность трамвая в городе», «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Развитие трамвайной инфраструктуры находится в приоритете при проектировании новых объектов города, — добавил Романов. — Возможности городского бюджета не позволяют в полном объёме содержать и качественно обслуживать всю существующую инфраструктуру горэлектротранспорта».

Напомним, что в конце ноября жители Калининграда, выступающие за сохранение и развитие трамвая, собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения.

В октябре 2023 года на проспекте Победы было демонтировано трамвайное кольцо.

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