Эксперт: если на пр-те Победы низкий пассажиропоток, зачем там 11 маршрутов

Калининградские власти в очередной раз аргументировали необходимость демонтажа трамвайных путей на проспекте Победы низким пассажиропотоком. При этом на указанном направлении курсируют автобусы десятка маршрутов. На это противоречие обратил внимание московский урбанист Аркадий Гершман, неоднократно комментирвоавший транспортные проблемы Калининграда. По словам автора паблика «Город для людей», озвученные ранее расчёты сотрудников мэрии несостоятельны.

«Странно заявлять о низком пассажиропотоке в районе, где почти сто лет работал трамвай и пути в земле, — написал Гершман. — Да и если там нет людей, то почему там ходит 11 маршрутов автобуса вдоль путей?»

Урбанист сослался на независимые расчёты, сделанные еще в конце ноября прошлого года вице-президента объединения предприятий электротранспорта МАПГЭТ Александром Морозовым, и обратил внимание на строительство парковки и продажу земли для стройки на месте трамвайного кольца.

«Сегодня же мэрия решила провести „обсуждение“ судьбы электротранспорта с общественностью, ради этого была подготовлена презентация, вся суть которой сводится „трамвай — это хорошо и когда-нибудь мы даже что-то построим, но сейчас мы его снесём ради дорог“, — продолжил Гершман. — Само собой, строить никто не будет, просто картинками из генплана удобно защищаться от общественности».

В заключение публикации урбанист сделал несколько предложений, на которые попросил обратить внимание главы администрации Елены Дятловой и губернатора Алексея Беспрозванных. «Новый Калининград» приводит их ниже: