Власти сообщили, на каком этапе находится строительство школы в Гурьевске

Власти сообщили, на каком этапе находится строительство школы в Гурьевске
Фото: Telegram-канал губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных
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Строительные работы в школе на ул. Лазурной в Гурьевске выполнены на 9%. В настоящее время областные власти ведут переговоры с компанией-концессионером. Об этом сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас мы находимся в стадии переговоров с нашим концессионером и принятия окончательного решения. Но, абсолютно очевидно, сказать, что завтра будет школа, я на сегодняшний момент не могу, потому что есть юридические тонкости, которые, возможно, потребуют расторжения или изменения либо дополнения существующих договоров. Поэтому сегодня скажу одно: активного строительства этого объекта не происходит и 1 сентября 2025 года точно эта школа не откроется. Обязуюсь, как только будут приняты все решения, информировать об этом наше население — жителей города Гурьевска», — сказала Трусенёва.

Строительство новой школы на 1500 мест на ул. Лазурной в Гурьевске началось в марте 2024 года. Первоначально работы оценивались в 3,4 млрд рублей, а завершить их власти планировали «в ближайшие год-полтора». В апреле жители пожаловались, что возведение школы остановилось, а со стройки пропала вся техника. Тогда гурьевская администрация заявила, что работы возобновятся и завершатся до конца 2024 года. В октябре губернатор Алексей Беспрозванных заявил о решении достроить учебное учреждение, несмотря на остановку работ. «В планах — закончить строительство к концу следующего года, дать старт учёбе 1 сентября 2026 года», — написал тогда глава региона. Как сообщали представители муниципалитета в соцсети «ВКонтакте», работы возобновили в конце 2024 года.

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