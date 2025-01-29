«Росгранстрой» запланировал введение новой схемы электронной очереди

Власти планируют введение новой схемы электронной очереди в МАПП «Чернышевское». Об этом на совещании по вопросу очередей большегрузовых автомобилей 29 января заявила заместитель директора калининградского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Анастасия Надоева.

Она пояснила, что в Чернышевском пропускают 60-65 грузовиков в сутки. Из них 20-25 машин везут скоропортящиеся продукты и опасные грузы. Для этих перевозок ведомство решило создать квоту, список по которой будет формировать министерство сельского хозяйства Калининградской области. Меру планируется ввести «со следующего месяца».

«Минсельхоз будет на сайте в течение недели следить за заявками на следующей неделе, после чего согласовывать заявки с коллегами, ведущими электронную очередь. Для того, чтобы очередь была прозрачная, перечни машин по этой квоте будут снова размещаться в телеграм-канале, чтобы все видели», — рассказала Надоева.

Замдиректора калининградского филиала «Росгранстроя» также рассказала о планах втрое увеличить количество мест в накопителе погранперехода. Сейчас в нём помещаются 50 машин. В будущем его хотят расширить до 150 мест. Летом правительство Калининградской области сообщало о планах увеличения числа грузовиков в накопителе до 100.

Глава АСМАП: электронная очередь — самый больной вопрос для грузоперевозчиков

Электронную очередь на российской стороне програнперехода Чернышевское — Кибартай запустили 1 сентября. На внедрение этой системы потратили 77 млн рублей из федерального бюджета. Как сообщали в пресс-службе регионального правительства, решение о создании электронных очередей было принято на уровне Минтранса РФ, и Калининградская область вошла в пилотный проект.