«Росгранстрой» запланировал введение новой схемы электронной очереди

«Росгранстрой» запланировал введение новой схемы электронной очереди
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Граница

Власти планируют введение новой схемы электронной очереди в МАПП «Чернышевское». Об этом на совещании по вопросу очередей большегрузовых автомобилей 29 января заявила заместитель директора калининградского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Анастасия Надоева.

Она пояснила, что в Чернышевском пропускают 60-65 грузовиков в сутки. Из них 20-25 машин везут скоропортящиеся продукты и опасные грузы. Для этих перевозок ведомство решило создать квоту, список по которой будет формировать министерство сельского хозяйства Калининградской области. Меру планируется ввести «со следующего месяца».

«Минсельхоз будет на сайте в течение недели следить за заявками на следующей неделе, после чего согласовывать заявки с коллегами, ведущими электронную очередь. Для того, чтобы очередь была прозрачная, перечни машин по этой квоте будут снова размещаться в телеграм-канале, чтобы все видели», — рассказала Надоева.

Замдиректора калининградского филиала «Росгранстроя» также рассказала о планах втрое увеличить количество мест в накопителе погранперехода. Сейчас в нём помещаются 50 машин. В будущем его хотят расширить до 150 мест. Летом правительство Калининградской области сообщало о планах увеличения числа грузовиков в накопителе до 100.

Глава АСМАП: электронная очередь — самый больной вопрос для грузоперевозчиков

Электронную очередь на российской стороне програнперехода Чернышевское — Кибартай запустили 1 сентября. На внедрение этой системы потратили 77 млн рублей из федерального бюджета. Как сообщали в пресс-службе регионального правительства, решение о создании электронных очередей было принято на уровне Минтранса РФ, и Калининградская область вошла в пилотный проект.

«Новый Калининград» неоднократно писал о проблемах в работе системы пропуска на границе с Литвой. Так, в апреле 2024 года отставание от зарезервированного времени в электронной очереди в Чернышевском в отдельные дни превышало 400 часов (16,7 суток). Областные власти высказывали мнение, что литовская сторона «саботирует ситуацию» на границе. При этом калининградские перевозчики неоднократно сообщали также о недочётах в системе электронной очереди.

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