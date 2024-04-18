Отставание в электронной очереди на границе с Литвой превысило 400 часов

С начала текущей недели отставание от зарезервированного времени в электронной очереди перед пунктом пропуска «Чернышевское» на границе с Литвой превышает 400 часов (16,7 суток). Это следует из информации, которая размещается в Telegram-канале Росгранстроя для отслеживания ситуации перевозчиками.



Отставание в очереди превышает 400 часов с 16 апреля. По состоянию на 15:00 18 апреля время ожидания составляет 403 часа. Сейчас границу пересекают фуры, которые были записаны на 1 апреля. Перед пунктом пропуска находятся около 70 машин, в накопителе — порядка 10. Как утверждают в ведомстве, пропуск транспорта «существенно ограничен» со стороны Литвы.

Ранее областные власти высказывали мнение, что литовская сторона «саботирует ситуацию» на границе. При этом калининградские перевозчики длительное время сообщают также о недочетах в системе электронной очереди.