Беспрозванных связал отток населения из Нестеровского округа с качеством воды

Беспрозванных связал отток населения из Нестеровского округа с качеством воды
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Отток населения из Нестеровского округа связан с качеством воды. Такое мнение в ходе общения с главой администрации муниципалитета Алексеем Родиным на выездном заседании правительства выразил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Согласно озвученной им статистике, износ сетей водопровода и водоотведения в округе находится на критическом уровне.

«Отток населения связан, я думаю, с двумя факторами: первый — качество жизни в муниципалитете, — заявил глава региона. — А качество жизни, давайте уж прямо, это чистая вода. Она должна быть у нас везде. Это не только вашего муниципалитета касается. Задача номер один — это обеспечение чистой водой населения Калининградской области».

Второй фактор Беспрозванных озвучить забыл, однако отметил, что муниципалитет должен взять анализ воды в тех населённых пунктах, жители которых обращались с жалобами.

«Нестеровский район недостаточно благоприятный с точки зрения обеспечения водой, — добавил Беспрозванных. — Газоснабжение — понятно, но вода! В том числе водоотведение. По коммунальной инфраструктуре доля сетей, которые нуждаются в замене, по водопроводу — это 90%, а по водоотведению тоже 90%. У вас фактически сейчас вся инфраструктура устаревшая, поэтому я бы первоочередной задачей ставил разработку программы по модернизации и замене коммунальной инфраструктуры».

Ранее в ходе доклада глава администрации Алексей Родин рассказал, что население его муниципалитета сократилось за последние 15 лет на четверть.

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