Ермак — о рентабельности ж/д-маршрута в Янтарный: «Там как до Китая пешком»

Железнодорожная ветка в направлении пляжей Янтарного вряд ли будет построена в ближайшее время. Такое мнение озвучил в ходе общения с журналистами министр культуры и туризма Андрей Ермак.

«Мысли есть, денег нет, — коротко ответил Ермак на вопрос журналистов. — Железная дорога запустит этот проект только в одном случае, если они увидят рентабельность в этом. А до рентабельности там пока как до Китая пешком».

В апреле прошлого года Ермак в ходе общения с корреспондентом «Нового Калининграда» сообщил, что окончательное решение о строительстве железнодорожной ветки в Янтарный до сих пор не принято, и по этому поводу есть лишь «очень-очень предварительные размышления».