Ермак — о рентабельности ж/д-маршрута в Янтарный: «Там как до Китая пешком»

Ермак — о рентабельности ж/д-маршрута в Янтарный: «Там как до Китая пешком»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки

Железнодорожная ветка в направлении пляжей Янтарного вряд ли будет построена в ближайшее время. Такое мнение озвучил в ходе общения с журналистами министр культуры и туризма Андрей Ермак.

«Мысли есть, денег нет, — коротко ответил Ермак на вопрос журналистов. — Железная дорога запустит этот проект только в одном случае, если они увидят рентабельность в этом. А до рентабельности там пока как до Китая пешком».

В апреле прошлого года Ермак в ходе общения с корреспондентом «Нового Калининграда» сообщил, что окончательное решение о строительстве железнодорожной ветки в Янтарный до сих пор не принято, и по этому поводу есть лишь «очень-очень предварительные размышления».

Напомним, что Калининградская железная дорога приступила к демонтажу железнодорожных путей, ведущих в Янтарный, в декабре 2017 года. Летом 2023 года в региональном министерстве развития инфраструктуры говорили, что железная дорога в Янтарный появится только после того, как в курортном поселке появится круглогодичная туристическая инфраструктура.

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