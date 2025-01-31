В горадминистрации сообщили, какое оборудование вернёт на маршрут № 5 «Корсары»

Трамваи «Корсар» планируют вернуть на маршрут № 5 в марте 2025 года после закупки необходимого оборудования. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова, отвечая на вопросы горожан в соцсети «ВКонтакте».

«Мы по маршруту № 5 приостановили движение „Корсаров“ до момента приобретения оборудования. У нас был сход трамвая, и нам нужно новое оборудование для постановки на рельсы подвижного состава. Данное оборудование жёстко фиксирует трамвай и даёт возможность поднять переднюю или заднюю часть в случае непредвиденного схода. Поэтому предварительный запуск у нас будет во второй половине марта текущего года. К сожалению, такого рода решение приходится принимать из-за изношенности в том числе трамвайных путей», — пояснила Дятлова.