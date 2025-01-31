В горадминистрации сообщили, какое оборудование вернёт на маршрут № 5 «Корсары»

В горадминистрации сообщили, какое оборудование вернёт на маршрут № 5 «Корсары»
Фото: «Новый Калининград»
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Трамваи «Корсар» планируют вернуть на маршрут № 5 в марте 2025 года после закупки необходимого оборудования. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова, отвечая на вопросы горожан в соцсети «ВКонтакте».

«Мы по маршруту № 5 приостановили движение „Корсаров“ до момента приобретения оборудования. У нас был сход трамвая, и нам нужно новое оборудование для постановки на рельсы подвижного состава. Данное оборудование жёстко фиксирует трамвай и даёт возможность поднять переднюю или заднюю часть в случае непредвиденного схода. Поэтому предварительный запуск у нас будет во второй половине марта текущего года. К сожалению, такого рода решение приходится принимать из-за изношенности в том числе трамвайных путей», — пояснила Дятлова.

После того, как 20 декабря на Фестивальной аллее сошёл с рельсов трамвай «Корсар», маршрут № 5 стал обеспечиваться исключительно трамваями «Татра». Несмотря на оперативное прибытие на место аварийной бригады, движение трамваев было восстановлено лишь вечером 22 декабря. Как сообщал ранее председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов, оборудование закупается, чтобы облегчить труд техническим работникам, которые обслуживают «Корсары».

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