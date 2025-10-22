ДОМ.РФ намерен передать региону оборонительную казарму «Кронпринц»

ДОМ.РФ в ближайшие месяцы планирует передать оборонительную казарму «Кронпринц» Корпорации развития Калининградской области. Об этом, как сообщила пресс-служба правительства области, заявил на встрече с губернатором региона Алексеем Беспрозванных в Москве генеральный директор компании Виталий Мутко.

«Виталий Мутко рассказал на встрече с губернатором региона Алексеем Беспрозванных, что до конца года ДОМ.PФ передаст Корпорации развитии Калининградской области под восстановление оборонительную казарму „Кронпринц“», — сообщили в пресс-службе правительства.

По словам Мутко, регион демонстрирует «исключительный системный подход к возрождению историко-культурного наследия». Он отметил, что такая работа способствует не только сохранению национальной идентичности, но и повышает инвестиционную и туристическую привлекательность региона. «Уверен, что успешный опыт региона должен стать ориентиром для других субъектов Российской Федерации», — считает глава ДОМ.РФ.

Отметим, что в мае 2024 года в Корпорации развития утверждали, что ДОМ.РФ запрашивал выкуп за свою часть имущества.

Ранее областные власти сообщали, что «Кронпринц» собирают в единый комплекс для последующей передачи инвестору. Оборонительная казарма «Кронпринц» была построена в 1843-1849 годах. Она входила в систему второго вального оборонительного обвода Кенигсберга. В разное время на территории размещались элитные части кенигсбергского гарнизона, жилые помещения, кенигсбергская полиция, военная казна вермахта, склады и различные городские службы.

В апреле 1945 года у стен казармы шли бои, но сама она не подвергалась штурму и находилась в окружении советских войск вплоть до общей капитуляции. После войны в казарме разместились штрафной батальон, принимавший участие в штурме Кенигсберга, учебный танкоремонтный полк. Впоследствии там находились мореходная школа, общежитие, организации рыбной промышленности, склады и магазины.

