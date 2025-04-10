Мэрии Калининграда вновь не удалось продать «бывший автомобиль Дятловой»

Администрации Калининграда вновь не удалось продать автомобиля «Hyundai Genesis» 2015 года выпуска, который, как утверждают источники «Нового Калининграда», ранее перевозил главу администрации Елену Дятлову. Повторный открытый аукцион по продаже машины не состоялся. Соответствующая информация опубликована на сайте торги.гов.

Впервые машина была выставлена на торги в декабре 2024 года, однако на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. В феврале торги объявили вновь, они были назначены на 9 апреля. Однако вновь не оказалось желающих в них участвовать.

«Hyundai Genesis» 2015 года выпуска черного цвета продавался по начальной цене в 1,76 млн руб., он имеет пробег 322 тыс. км, мощность двигателя — 249 лошадиных сил, автоматическая коробка передач. Шаг аукциона — 5 рублей.

Ранее, в конце сентября администрация заключила договор с ООО «Тринити-Трейд» на приобретение нового автомобиля Kaiyi X7 чёрного цвета 2024 года выпуска. Цена контракта составила 2,998 млн рублей. Как отметили в муниципалитете, кроссовер является служебным транспортным средством администрации Калининграда. По данным источников, автомобиль перевозит главу администрации Елену Дятлову.