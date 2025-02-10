Власти объяснили задержки со строительством школы в Большом Исаково

Сроки строительства школы в Большом Исаково сдвинулись «из-за сложностей с согласованием технических документов». Об этом сообщили представители администрации Гурьевского муниципального округа в комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

Вопрос о строительстве образовательного учреждения подняла одна из посетительниц страницы. «Когда хотя бы начнётся строительство обещанной самому Путину „Школы будущего“, корпуса начальной школы, в Большом Исаково? Её заявляли сдать к осени 2025. А сами ещё к строительству не приступили, и не собираются», — написала она, добавив, что существующий корпус «трещит по швам».

К обсуждению вопроса подключились представители администрации Гурьевского муниципального округа. «Согласны, Большое Исаково нуждается в новой школе. Строить корпус планируем, проект готов. К сожалению, из-за сложностей с согласованием технических документов сроки сдвинулись. Несколько раз центр экспертиз возвращал проект на доработку, поэтому к работам приступить в планируемые сроки, увы, не удалось. В очередной раз внесли изменения в документацию, отправили её на госэкспертизу. Ожидаем получить положительное заключение в апреле-мае этого года. После направим заявку на финансирование в областное правительство», — говорится в ответе.





29 ноября 2023 года на тот момент губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямой линии сообщал, что средств на строительство второго корпуса «Школы будущего» в посёлке Большое Исаково нет. В феврале 2024 года стало известно, что правительство региона отдало деньги, предусмотренные на эти цели, на возведение двух других учебных заведений — на ул. Мира в Калининграде и реконструкцию школы в Светлогорске. В марте 2024-го стало известно, что проектная документация строительства будущей школы в пос. Большое Исаково по ул. Анны Бариновой, д. 1, проходит экспертизу. При этом сроки строительства образовательного учреждения и источники финансирования власти планировали начать обсуждать после получения положительного заключения.

В августе 2024 года глава региона Алексей Беспрозванных сообщил, что рассчитывает на федеральную поддержку строительства нового корпуса школы в Большом Исаково. «Финансовую поддержку ожидаем по школе в Калининграде на 1 725 мест и новому корпусу в Большом Исаково на тысячу учащихся. Ранее обратились в Минпросвещения России с запросом о включении этих объектов в новый нацпроект „Молодёжь и дети“», — сообщил Беспрозванных.