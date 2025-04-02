Проект нового корпуса школы в Большом Исаково вновь отклонила экспертиза

Проект строительства нового корпуса «Школы будущего» в посёлке Большое Исаково в очередной раз не прошёл госэкспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Отрицательное решение принял калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» 1 апреля. Проектную документацию готовили компания «Асгард» из Кургана и калининградская «Нимб-Проект». Указанный застройщик — администрация Гурьевского муниципального округа.

Корпус начальной школы планировали возвести на ул. Анны Бариновой, д.1 в Большом Исаково.

29 ноября 2023 года бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямой линии сообщал, что средств на строительство второго корпуса «Школы будущего» в посёлке Большое Исаково нет. В феврале 2024 года стало известно, что правительство региона отдало деньги, предусмотренные на эти цели, на возведение двух других учебных заведений — на ул. Мира в Калининграде и реконструкцию школы в Светлогорске. В марте 2024-го в пресс-службе облправительства в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщили, что проектная документация строительства будущей школы в Большом Исаково проходит экспертизу. При этом сроки строительства образовательного учреждения и источники финансирования власти планировали начать обсуждать после получения положительного заключения.

В августе 2024 года глава региона Алексей Беспрозванных сообщил, что рассчитывает на федеральную поддержку строительства нового корпуса школы в Большом Исаково. Областные власти обратились в Минпросвещения РФ с запросом о включении объекта в новый нацпроект «Молодёжь и дети».

Власти Гурьевского муниципального округа в феврале 2025 года сообщили, что сроки строительства школы в Большом Исаково сдвинулись «из-за сложностей с согласованием технических документов». «Несколько раз центр экспертиз возвращал проект на доработку, поэтому к работам приступить в планируемые сроки, увы, не удалось. В очередной раз внесли изменения в документацию, отправили её на госэкспертизу. Ожидаем получить положительное заключение в апреле-мае этого года. После направим заявку на финансирование в областное правительство», — комментировали представители муниципалитета на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стоимость нового корпуса «Школы будущего» в Большом Исаково на 1000 мест оценивалась в 1,31 млрд руб. Завершить строительство изначально планировали до конца 2024 года.