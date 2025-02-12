Горвласти пообещали поставить в транспорте новые валидаторы до конца февраля

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Городские власти пообещали поставить во всём общественном транспорте новые валидаторы до конца февраля. Об этом написала администрация Калининграда в своём телеграм-канале.

Мэрия пояснила, что новые терминалы оплаты уже появляются в городских автобусах. Сейчас оборудование работает в тестовом режиме и принимает только банковские карты. Оплатить проезд можно в том числе и телефоном, браслетом и тд. Купить билет по карте «Волна Балтики» в таких автобусах можно у водителей или кондукторов. После наладки приборов эту функцию обещают добавить в валидаторы.

«У пассажиров дополнительно также появятся способы расплатиться через СБП при помощи мобильного приложения или ТГ-бота (как только завершим донастройку ПО, опубликуем подробные инструкции). Ещё из грядущих плюсов — все льготники и школьники смогут привязывать свою льготу к банковским картам, а любую „Волну Балтики“ (и льготные тоже) можно будет пополнять онлайн без комиссии», — говорится в сообщении администрации Калининграда.

Ранее «Калининград-ГорТранс» заявлял, что валидаторы выходят из строя ежедневно. Предприятие дополнительно располагает «порядка 30-40 валидаторами», которые ежедневно используют вместо вышедших из строя. В октябре 2024 года областные власти выделили более 5 млн рублей на закупку валидаторов для общественного транспорта.

Стационарные терминалы для безналичной оплаты проезда установили в муниципальном общественном транспорте в 2020 году. В общей сложности для автобусов, троллейбусов и трамваев «Калининград-ГорТранса» закупили 580 устройств. Как сообщалось, «вся система» находится «в работоспособном состоянии». Частные перевозчики в Калининграде устанавливают стационарные валидаторы по своему усмотрению.

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