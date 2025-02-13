Горвласти назвали число неблагоустроенных дворовых и общественных территорий

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Городские власти назвали число дворовых и общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве. Данные следуют из утверждённой 10 февраля муниципальной программы «Комфортный город», опубликованной на сайте администрации Калининграда.

В документе отмечается, что на территории города находится 4157 дворовых и 95 общественных территорий. С 2019 по 2023 год в рамках регионального проекта по формированию комфортной среды благоустроили 88 территорий. Из них 12 являются общественными, куда включаются набережные, площади, парки и тд. Оставшиеся 66 — дворы.

«При этом 150 дворовых и 48 общественных территорий нуждаются в благоустройстве», — говорится в муниципальной программе.

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В конце января губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных оказался недоволен тем, как в регионе проходит благоустройство городских территорий. Комплексное благоустройство в 2025 году власти будут выполнять в Калининграде, Балтийском и Янтарном городских округах, Краснознаменском, Неманском, Правдинском и Черняховском муниципальных округах.

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