Власти Советска через суд заставляют подрядчика наладить освещение на набережной

В Советске выявлены проблемы с освещением на капитально отремонтированной набережной реки Неман. О том, что власти муниципалитета заставляют подрядчика устранить неполадки, сообщили представители администрации в официальном паблике «ВКонтакте». Так как подрядчик не отреагировал на замечания, местные власти решили обратиться в суд.

«Решением Арбитражного суда Калининградской области на подрядчика возложена обязанность устранить выявленные недостатки в рамках гарантийных обязательств, — сообщил представитель администрации. — Сейчас возбуждено исполнительное производство в отношении недобросовестной организации. Судебными приставами-исполнителями принимаются меры для понуждения подрядчика к исполнению судебного решения».

Чиновники отметили, что мероприятия по выявлению причин отсутствия освещения на набережной и их устранению будут проведены, «как только позволят погодные условия, в весенне-летний период».

Жалобы на освещение начали поступать от жителей еще в 2021 году. В администрации их получают и сегодня. К примеру, на этой неделе одна из жительниц Советска сообщила, что «вечером там страшно ходить», и «от такого света не видно в пяти метрах ничего». Проводившая работы на набережной компания «Стройком-Монолит» ранее была внесена в реестр недобросовестных подрядчиков.

Обновленную набережную в Советске открыли 25 декабря 2019 года. Работы по благоустройству обошлись в 107,5 млн рублей.