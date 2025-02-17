В минприроды рассказали, как зарабатывают калининградские «теневые лесорубы»

К рубкам в лесах Калининградской области, которые ведутся на основании официальных разрешений, у минприроды всё равно остаются вопросы. Как сообщила «Новому Калининграду» министр экологии и природных ресурсов Оксана Астахова, проблема заключается в объемах вырубаемой древесины, которые сложно учитывать.

«Мы понимаем, откуда появляются связи с теневым бизнесом — из-за меры поддержки населения в части самостоятельной заготовки древесины для разных нужд (дрова, материал для постройки различных хозяйственных строений, для постройки дома), — сообщила Астахова. — Один раз в год гражданин по договору купли-продажи берёт участок лесного массива, не имея возможности его обработать. Как правило, это люди пенсионного возраста, у которых, к сожалению, нет наличных средств на покупку дров, да и сами они заготавливать не пойдут. В такой ситуации появляется посредник, у которого есть транспорт, люди и оборудование. Он предлагает людям произвести за них вырубку, отдаёт им пару кубов из положенных 12 кубических метров, а остальное забирает себе. Вроде как всё официально, потому что вырубку производит человек, который получил право на заготовку».

Министр отметила, что в ближайшее время её сотрудники намерены вывести из тени этот бизнес и «урегулировать ситуацию». Астахова уверяет, что люди смогут получать дрова без обращения к посредникам. Последние также не смогут попасть в лес, так как «вся лесопожарная, лесовозная и лесозаготовительная техника (самоходные машины) должна быть оборудована системой ГЛОНАСС и обеспечивать передачу данных касательно траектории её движения».

Оксана Астахова сообщила, что заготовкой дров для населения теперь займутся арендаторы леса и лесхозы. Они будут оборудовать дровяные склады, с которых населению предложат покупать дрова (в том числе при помощи субсидии).

«Это самый удобный вариант: не надо никуда ехать и искать технику, необходимо обратиться к продавцу и официально купить», — заключила Астахова.