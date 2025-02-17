Минздрав: подрядчик обещает сдать поликлинику на Расковой в мае

Минздрав: подрядчик обещает сдать поликлинику на Расковой в мае
Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Судьба поликлиники на ул. М. Расковой

Подрядчик обещает сдать поликлинику на улице Марины Расковой в Калининграде в мае 2025 года. В настоящее время готовность объекта составляет 60%. Об этом рассказал журналистам министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев после оперативного совещания регионального правительства в понедельник, 17 февраля.

«Сейчас готовность порядка 60%. Подрядчик заверяет, что в мае объект будет сдан. Далее будет прохождение лицензирования. Мы для себя определяем июль, то есть нам примерно нужно два месяца после сдачи объекта для того, чтобы установить оборудование, получить санэпидзаключение и лицензию на медицинскую деятельность», — рассказал Дмитриев.

Строение на улице Марины Расковой, возведённое в 1930-х годах, пустовало с 2020 года. За это время под давлением горожан власти несколько раз радикально меняли мнение относительно будущего здания. Изначально его планировали снести и построить на этом месте шестиэтажный дом, но позже решили провести реконструкцию и сохранить за строением функцию поликлиники. Проект прошёл госэкспертизу в январе 2023 года, эскизы продемонстрировал на тот момент губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Мы постарались воспроизвести архитектурные формы старого здания, но, по сути, это будет новое строительство», — заявил экс-глава региона. В феврале 2024 года подрядчику поликлиники на ул. Марины Расковой — компании «Мириам» — была выставлена неустойка за срыв сроков выполнения работ. В ноябре «Мириам» завершила подготовку к «реконструкции». Подрядчик снёс старое здание, вырубил зелёные насаждения, а также разобрал систему центрального отопления, водопровода и канализации. В ходе строительства возникли технологические сложности при выносе действующего газопровода за пределы площадки, что увеличило сроки выполнения контракта, ранее сообщала пресс-служба правительства Калининградской области.

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