На мебель для поликлиники на ул. Расковой выделяют 2 млн рублей

ГБУЗ «Городская больница № 2» готовится к поиску подрядчика, который изготовит мебель для реконструируемого здания поликлиники на ул. Марины Расковой в Калининграде. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Приобрести планируют 58 стульев стоимостью 4 268 рублей каждый, 95 рабочих стульев (14 тыс. рублей), одну многоместную секцию стульев (32 599 рублей), 60 банкеток (4 978 рублей), 12 напольных вешалок (около 8 тыс. рублей) и восемь шкафов для уборочного инвентаря (10 240 рублей). В общей сложности на закупку выделяют 2 090 298 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Подрядчик обещал сдать поликлинику на улице Марины Расковой в мае 2025 года. В феврале степень готовности объекта составляла 60%.

Строение на улице Марины Расковой, возведённое в 1930-х годах, пустовало с 2020 года. За это время под давлением горожан власти несколько раз радикально меняли мнение относительно будущего здания. Изначально его планировали снести и построить на этом месте шестиэтажный дом, но позже решили провести реконструкцию и сохранить за строением функцию поликлиники. Проект прошёл госэкспертизу в январе 2023 года, эскизы продемонстрировал на тот момент губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Мы постарались воспроизвести архитектурные формы старого здания, но, по сути, это будет новое строительство», — заявил экс-глава региона. В феврале 2024 года подрядчику поликлиники на ул. Марины Расковой — компании «Мириам» — была выставлена неустойка за срыв сроков выполнения работ. В ноябре «Мириам» завершила подготовку к «реконструкции». Подрядчик снёс старое здание, вырубил зелёные насаждения, а также разобрал систему центрального отопления, водопровода и канализации. В ходе строительства возникли технологические сложности при выносе действующего газопровода за пределы площадки, что увеличило сроки выполнения контракта, ранее сообщала пресс-служба правительства Калининградской области.