Облправительство выделило ещё 642 тыс. рублей на изготовление мебели

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Правительство Калининградской области выделило ещё 642,6 тыс. рублей на изготовление мебели для своих нужд. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

За 374 тыс. рублей планируют изготовить гардероб, за 154,5 тыс. — встроенный шкаф-купе. 114,1 тыс. выделили на подвесную тумбу под умывальник. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент публикации материала на сайте не указаны.

Для нужд правительства планируется также покупка посудомоечной машины за 45 тыс. рублей, изготовление раскладного дивана и кресла за 170 тыс. В 2024 году облправительство заказывало перетяжку и изготовление мебели, в том числе «для кабинета руководителя». На указанные цели выделяли 319 тыс., 1,1 млн и 532 тыс. рублей соответственно.

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