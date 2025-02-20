Власти: ФОК в Славске достроят в этом году, а к отделке внутри приступят к лету

Власти: ФОК в Славске достроят в этом году, а к отделке внутри приступят к лету
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Славске должны завершить в 2025 году. При этом к внутренней отделке объекта, предположительно, приступят к лету. Об этом в ходе выездного заседания правительства Калининградской области 19 февраля заявила министр спорта региона Наталья Ищенко.

Она рассказала, что в муниципалитете функционирует одна спортшкола. В ней тренируется около 400 человек. Они заняты в пяти видах спорта.

«В этом году завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. К лету, наверное, уже приступят к внутренней отделке. Это, конечно, будет полноценная возможность для развития в этом направлении», — заявила министр спорта.

Ищенко отметила, что в Славском округе отсутствует отделение адаптивных видов спорта. Это связано с отсутствием специализированной инфраструктуры. Как пояснила зампредседателя правительства региона, когда такой объект в муниципалитете появится, властям нужно будет привлечь в район соответствующего тренера. Более того, необходимо разработать документацию для реконструкции местного стадиона.

Напомним, что разрешение на строительство ФОКа в Славске было выдано в конце сентября 2023 года. Изначально планировалось возвести объект до 18 января 2025-го. В октябре 2023-го глава администрации муниципалитета Эдуард Кондратов заявил, что власти планировали ввести комплекс в эксплуатацию «в конце 2024 или в начале 2025 года». В ФОКе должны оборудовать универсальный спортивный зал для занятий и игровых видов спорта, тренажерный зал, зал для греко-римской борьбы, танцевальный зал для гимнастики, а также душевые.

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