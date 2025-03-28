В мэрии рассказали, когда в Калининграде появятся платные парковки вдоль улиц

В Калининграде готовятся к введению нового вида платных парковок, которые будут размещаться вдоль городских улиц. Об этом в ходе прямого эфира в четверг, 27 марта, рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова. Чиновница пояснила, что на текущий момент в городе работают плоскостные парковки с шлагбаумом, а для того, чтобы заработали парковки с видеофиксацией, необходимо внести изменение в региональное законодательство.

«Чтобы их запустить, нам нужны нормативно-правовые акты, принятые на уровне субъекта. На этой неделе была первая встреча под руководством Александра Семёновича Рольбинова, где поднимался и обсуждался этот вопрос. В правительстве Калининградской области есть управление по законотворческой деятельности, которое просит сделать для нас сбор статистических данных и правоприменительной практики. Мы это готовим. На основании этих данных будет направлена инициатива о внесении соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Должны быть соответствующие нормы в КоАПе Калининградской области», — пояснила Дятлова.

Первые пять платных муниципальных парковок начали свою работу в мае 2024 года. Как выяснил «Новый Калининград» в июле, платный паркинг оказался невостребованным — автомобилисты по тем или иным причинам отказывались пользоваться стоянками. Пресс-служба администрации города сообщила, что за два с половиной месяца деятельности платных муниципальных парковок бюджет Калининграда заработал 792 802 рубля.

В декабре городские власти заявили, что к началу 2025 года в Калининграде должны работать 12 платных муниципальных парковок. Спустя сутки стало известно о планах введения абонемента на части парковок.