Благоустройство сквера у ж/д вокзала в Балтийске оценили в 53 млн рублей

Работы по благоустройству «Сквера ожидания» возле железнодорожного вокзала в Балтийске оценили в 53 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте областного «Центра торгов».
Заказчиком работ является комитет городского хозяйства администрации Балтийского округа. На благоустройство выделили 52,8 млн рублей. Финансирование объекта предусмотрено в течение 2025 года. Дата начала аукциона по поиску подрядчика на момент публикации новости неизвестна.В 2024 году эта территория победила в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Первый этап работ — снос бывшего Дома спорта, который расположен на месте будущего сквера. В 2025 году власти Балтийска также планируют приступить к благоустройству центра города.