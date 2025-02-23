Благоустройство сквера у ж/д вокзала в Балтийске оценили в 53 млн рублей

Работы по благоустройству «Сквера ожидания» возле железнодорожного вокзала в Балтийске оценили в 53 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте областного «Центра торгов».

Заказчиком работ является комитет городского хозяйства администрации Балтийского округа. На благоустройство выделили 52,8 млн рублей. Финансирование объекта предусмотрено в течение 2025 года. Дата начала аукциона по поиску подрядчика на момент публикации новости неизвестна.